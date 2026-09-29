CULTURA NEL PIATTO

PASTA E CECI IN BIANCO AL ROSMARINO

Una minestra antica, povera solo nel nome.

Pasta, ceci, olio extravergine e rosmarino: pochi ingredienti che insieme diventano un piatto completo, profumato e profondamente mediterraneo.

Ingredienti per 1 porzione

Pasta corta 60 g

Ceci cotti 120 g

Olio extravergine d’oliva 10 g

Cipolla 20 g

Aglio 1 piccolo spicchio

Rosmarino fresco

Brodo vegetale o acqua q.b.

Sale e pepe nero

Preparazione

In una casseruola fare appassire dolcemente la cipolla con l’olio, l’aglio e un rametto di rosmarino.

Aggiungere i ceci ben scolati e lasciare insaporire per qualche minuto. Unire acqua calda o brodo vegetale fino a coprirli.

Prelevare circa un terzo dei ceci, schiacciarli con una forchetta oppure frullarli velocemente e rimetterli nella pentola: sarà questo piccolo passaggio a rendere la minestra naturalmente cremosa, senza bisogno di panna o altri addensanti.

Portare a bollore, aggiungere la pasta e cuocerla direttamente nella zuppa, aggiungendo poca acqua calda se necessario.

A fine cottura eliminare il rametto di rosmarino, regolare di sale e completare con pepe nero e qualche ago di rosmarino fresco finemente tritato.

La consistenza ideale è densa e avvolgente, a metà tra una minestra e una pasta risottata.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

circa 480 kcal

Proteine: circa 18 g

Carboidrati: circa 72 g

Grassi: circa 14 g

Fibre: circa 12 g

Una curiosità

Pasta e ceci appartiene a quella grande famiglia di piatti italiani in cui cereali e legumi si completano a vicenda. È una preparazione presente, con infinite varianti, dal Centro al Sud Italia: c’è chi aggiunge pomodoro, chi acciuga, chi lardo, chi lascia invece parlare soltanto ceci, olio e aromi.

La versione in bianco al rosmarino è forse quella che mette maggiormente in risalto il sapore del legume.

Un piatto semplice, economico e sorprendentemente moderno: vegetale, saziante e ricco di fibra.

E soprattutto dimostra ancora una volta che la cucina italiana più essenziale non ha bisogno di molti ingredienti per avere carattere.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma