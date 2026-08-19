Svolta nelle indagini sulla morte della 73enne Carmela Bifano, ritrovata senza vita nella giornata di ieri nel terreno di sua proprietà a Corigliano, provincia di Cosenza.

La Procura di Castrovillari ha infatti iscritto nel registro degli indagati il marito di origini sarde della donna, Pietro Scintu, 80 anni.

Dopo accurati riscontri effettuati nel terreno di Torre Voluta- dove è stata ritrovata la donna con diverse ferite alla testa- e un lungo interrogatorio in cui Scintu avrebbe mostrato diverse incongruenze nel racconto della vicenda, gli inquirenti hanno proceduto al fermo. Fondamentali ai fini delle indagini anche la ricostruzione delle ultime ore della vittima e tutta la rete di rapporti familiari della vittima. La Procura ha già disposto l’autopsia, per chiarire con assoluta certezza le causa del decesso della 73enne e la dinamica del delitto.