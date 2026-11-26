Slitta al 24 febbraio 2027 l’apertura del processo sull’inchiesta Monte Nuovo, che ipotizza l’esistenza in Sardegna di un’organizzazione criminale di matrice mafiosa, dedita al narcotraffico e in grado di tessere rapporti con esponenti della politica, amministratori pubblici e vertici del mondo universitario. L’udienza dibattimentale, fissata inizialmente per oggi a Cagliari, è stata rinviata a causa dello sciopero degli avvocati proclamato dalla Camera penale.

Saranno 25 gli imputati chiamati a comparire davanti ai giudici, dopo il rinvio a giudizio disposto nell’ambito di una delle più importanti inchieste giudiziarie degli ultimi anni nell’Isola. Il procedimento registra già una condanna con rito abbreviato e quattro patteggiamenti con pena sospesa. Sono invece stati prosciolti dalle accuse i due ex manager della sanità pubblica Massimo Temussi e Giorgio Carboni. Tra le principali ipotesi di reato contestate figura l’associazione di stampo mafioso.