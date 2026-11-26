Si complica il percorso verso lo stanziamento immediato di 96 milioni di euro destinati a preparare il nuovo bando sulla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, nell’eventualità che Aeroitalia lasci la gestione dei collegamenti. A ostacolare l’iter della variazione di bilancio proposta dalla giunta regionale è la presa di posizione di Fratelli d’Italia, che contesta apertamente il ricorso all’articolo 102 del regolamento del consiglio regionale, lo strumento che consentirebbe di portare il provvedimento direttamente in aula, senza il preventivo esame delle commissioni.

Per attivare la procedura d’urgenza è necessario il consenso unanime dei capigruppo consiliari, compresi quelli del centrodestra. Se nella serata di ieri l’intesa sembrava ormai vicina, questa mattina è arrivato lo stop del coordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Mura. “La proposta della presidente Alessandra Todde e della sua maggioranza di discutere con carattere d’urgenza un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 90 milioni di euro dei sardi per rimediare agli errori grossolani, ampiamente denunciati da Fratelli d’Italia, nella predisposizione del bando per la continuità territoriale aerea è per noi irricevibile”.

Il partito della premier attribuisce alla presidente Todde e alla maggioranza di centrosinistra la responsabilità politica della situazione di incertezza che interessa il sistema dei collegamenti aerei dell’Isola, con il rischio concreto che, nel giro di un mese, non siano più garantiti i voli in regime di continuità territoriale.

Secondo Mura, Fratelli d’Italia avrebbe segnalato per tempo le criticità del bando, senza tuttavia trovare ascolto da parte della giunta regionale. “Li abbiamo avvertiti per tempo degli errori che stavano commettendo, ma con la consueta supponenza hanno deciso di ignorare gli appelli delle opposizioni, tentando ripetutamente di scaricare sul Governo nazionale responsabilità che sono invece interamente riconducibili alle scelte della Giunta regionale”, attacca.

Al centro della contestazione non c’è soltanto il merito della variazione di bilancio, ma soprattutto il metodo con cui la maggioranza intende procedere. Per il deputato, una misura che comporta l’impiego di risorse pubbliche così ingenti non può essere approvata attraverso un percorso accelerato, senza un adeguato approfondimento politico e amministrativo.

“Proprio per evitare di incorrere in ulteriori errori, un provvedimento di questa portata, che impegna ingenti risorse pubbliche, merita una discussione approfondita e un iter legislativo che non abbia nella fretta il suo unico criterio guida”, sottolinea.

La posizione di Fratelli d’Italia è netta anche sul piano delle responsabilità politiche. Mura ritiene infatti che un’eventuale apertura alla procedura d’urgenza possa essere valutata soltanto dopo un’assunzione di responsabilità da parte della Giunta, indicando nelle dimissioni dell’assessore regionale ai Trasporti una condizione imprescindibile.

“Una richiesta di questa natura potrebbe essere presa in considerazione soltanto a fronte di una chiara assunzione di responsabilità politica, che non può prescindere dalle dimissioni dell’assessore regionale ai Trasporti”, afferma.

L’affondo finale è rivolto all’intera maggioranza di governo regionale, accusata di non voler riconoscere le conseguenze delle proprie scelte e di chiedere ora ai cittadini sardi di sostenerne economicamente il costo.

“Assistiamo invece all’ennesima dimostrazione di arroganza politica di una maggioranza che, anziché prendere atto del fallimento delle proprie scelte, persevera nelle proprie convinzioni, pretendendo che siano i sardi a pagarne il prezzo”, conclude.