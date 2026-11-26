L’Amministrazione comunale di Oliena esprime ferma condanna per quanto successo in zona Pentumas, dove diverse rocce sono state imbrattate con vernice per segnare un percorso.

“Si tratta di comportamenti inaccettabili, che non possono e non devono essere in alcun modo tollerati.

La montagna rappresenta un patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico di inestimabile valore, che abbiamo il dovere di tutelare, preservare e consegnare integro” spiegano le istituzioni.

“Il nostro territorio è aperto a tutti coloro che desiderano conoscerlo, viverlo e apprezzarne le bellezze, ma il rispetto dei luoghi e dell’ambiente è una condizione imprescindibile”.

Il Comune ringrazia quanti hanno segnalato l’accaduto e tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del patrimonio ambientale: “Il rispetto del nostro territorio non è facoltativo. È un dovere di tutti”.