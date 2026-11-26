Meno quattro giorni all’apertura dei mercatini di Natale a Cagliari: martedì 1° dicembre prenderà il via “Il Grande Natale di Cagliari – Tutto il Natale. Tutta Cagliari”, il progetto che fino al 6 gennaio trasformerà il capoluogo in un grande villaggio delle feste, da piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II fino a piazza del Carmine e alla Fiera di viale Diaz. Tra le novità una pista di pattinaggio a rotelle, spettacoli di fontane colorate e un ricco calendario di animazione per grandi e piccoli.

L’edizione 2026 riunisce per la prima volta sotto un’unica identità le principali iniziative natalizie cittadine, con 63 casette e 67 operatori complessivi. Nel dettaglio, 27 casette saranno allestite in corso Vittorio Emanuele II, con 28 espositori, 11 in piazza Yenne e altre 25 in piazza del Carmine, dove saranno presenti 28 operatori e la tradizionale Casetta di Babbo Natale.

Proprio piazza del Carmine ospiterà una delle principali novità: il Christmas Roller Park, una pista di pattinaggio a rotelle di 15 metri per lato, progettata a basso impatto ambientale. Spazio anche all’enogastronomia con la decima edizione del Cagliari International Wine&Food Festival, che porterà in città 60 cantine e oltre 200 etichette. Completerà il percorso delle festività la Fiera Natale di viale Diaz.

L’iniziativa coinvolgerà anche librerie, attività commerciali e luoghi della cultura, con appuntamenti distribuiti nei diversi quartieri. In programma incontri e animazioni con elfi, mascotte, Babbo Natale, il Grinch e la Regina dei Ghiacci. Piazza Yenne sarà inoltre attrezzata con tavoli per giocare liberamente a scacchi e backgammon, offrendo un ulteriore spazio di aggregazione per cittadini e visitatori.

Non ci saranno invece spazi comunali disponibili per circhi, luna park e parchi di divertimento. La decisione è della giunta che ha dato il via libera a un provvedimento che aggiorna la mappa delle aree pubbliche destinate allo spettacolo viaggiante fissando nuove regole, superfici e condizioni.