Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e contrasto ai reati ambientali, a Monserrato, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno condotto un intervento congiunto presso un’area privata adiacente a un’abitazione.

Nel corso del sopralluogo, gli operanti hanno accertato la realizzazione e l’allestimento di un’officina meccanica abusiva a cielo aperto, estesa su una superficie di circa 275 metri quadrati. L’attività d’ispezione ha consentito di rinvenire e vincolare 6 autovetture parzialmente smontate e cannibalizzate e un ingente quantitativo di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, tra cui parti di motori, elementi di carrozzeria, batterie esauste e olio motore usato insieme a tracce di pregressa combustione illecita di rifiuti ed equipaggiamento meccanico di tipo professionale.

I contestuali accertamenti tecnici, svolti con il supporto di personale specializzato di ENEL, hanno inoltre permesso di riscontrare la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

A conclusione delle operazioni, l’intera area, unitamente ai veicoli e ai rifiuti speciali rinvenuti, è stata sottoposta a sequestro. Nei confronti dei responsabili è stato eseguito il sequestro amministrativo delle attrezzature da officina, l’elevazione di sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione (ex art. 10 L. 122/1992) e la contestazione della gestione illecita e il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il concorso ed omesso impedimento nelle violazioni ambientali, nonché il furto aggravato di energia elettrica.