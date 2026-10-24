CULTURA NEL PIATTO

SEADAS

Le Seadas, chiamate anche Sebadas, sono uno dei dolci più rappresentativi della tradizione gastronomica sarda. Nate nella cucina agropastorale, erano originariamente una preparazione sostanziosa, non necessariamente destinata alla fine del pasto.

La loro particolarità è il contrasto tra la pasta croccante, il ripieno di formaggio fresco leggermente acidulo e la dolcezza del miele.

Ingredienti per 6 Seadas

Per la pasta:

300 g di semola di grano duro

30 g di strutto

120–140 ml di acqua tiepida

Un pizzico di sale

Per il ripieno:

400 g di pecorino fresco leggermente acidulo

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

Per la frittura e la finitura:

Olio per friggere, quanto basta

90 g di miele di corbezzolo (15 g a porzione)

Preparazione

Preparare la pasta.

Disporre la semola a fontana, aggiungere lo strutto, il sale e gradualmente l’acqua tiepida. Lavorare fino a ottenere un impasto liscio, elastico e piuttosto consistente. Coprire e lasciare riposare per circa 30 minuti.

Preparare il ripieno.

Tagliare il formaggio fresco a pezzetti e farlo sciogliere dolcemente in un tegame, mescolando. Incorporare la scorza di limone grattugiata.

Quando il formaggio è morbido e lavorabile, formare sei dischi di ripieno e lasciarli raffreddare.

Stendere la pasta.

Tirare l’impasto in una sfoglia sottile, di circa 2 mm. Ricavare dodici dischi, leggermente più grandi di quelli di formaggio.

Formare le Seadas.

Disporre il ripieno al centro di sei dischi di pasta. Coprire con gli altri sei, premere bene intorno al formaggio per eliminare l’aria e sigillare accuratamente i bordi.

Friggere.

Scaldare l’olio a circa 170–175 °C e friggere le Seadas, una o due alla volta, fino a quando saranno dorate e croccanti. Scolarle brevemente.

Servire.

Disporre ogni Seada ancora calda su un piatto e versare sopra 15 g di miele di corbezzolo.

Servire immediatamente, quando il formaggio interno è ancora morbido e filante.

Valori nutrizionali stimati per 1 Seada

Energia: circa 530 kcal

Proteine: 19,0 g

Carboidrati: 50,0 g

di cui zuccheri semplici: 13,0 g

Grassi totali: 29,0 g

di cui saturi: 12,0 g

di cui insaturi: 15,0 g

Fibre alimentari: 1,8 g

Colesterolo: 65 mg

Valori indicativi, calcolati considerando 15 g di miele e circa 8 g di olio assorbito per porzione. Possono variare secondo il formaggio utilizzato, le dimensioni della Seada e l’assorbimento dell’olio.

Una curiosità

Nella tradizione pastorale sarda, il formaggio leggermente inacidito non rappresentava un difetto, ma una caratteristica essenziale della preparazione: la sua acidità consentiva di ottenere, con il calore, quella consistenza morbida e filante che distingue una vera Seada.

Il miele, spesso di corbezzolo, completa il piatto con una nota dolce e piacevolmente amarognola.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.