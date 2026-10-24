Si ritorna in campo, occorre resettare e cercare subito di ripartire con una prestazione che faccia dimenticare in fretta il disastro di Monza, sopratutto nella seconda frazione di gioco.

Il tecnico rossoblù ha convocato ventisei calciatori: rientra nella lista anche Alessandro Sugamele, che viene così ancora una volta aggregato alla prima squadra; si valuta l’eventuale convocazione di Yael Trepy con l’under 20 rossoblù.

Sono quasi tutti a disposizione, ad eccezzione dei lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi. Ecco la lista dei convocati, portieri: Elia Caprile, Boris Radunovic, Alen Sherri; difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro; centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks; attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, Paul Mendy, M’Bala Nzola, Alessandro Sugamele.

In settimana si è molto discusso sul cambio modulo posto in essere da Fabio Pisacane, che avrebbe portato a modificare equilibri consolidati raggiunti nelle prime sei giornate, causando uno sfilacciamento nei reparti ed il venire meno di certezze ormai metabolizzate.

Saranno da valutare le scelte finali che opererà l’allenatore, in difesa a centrocampo ed in attacco, ma sembra molto improbabile che ricorra ancora una volta al modulo con due punte sin dall’inizio.

E’ auspicabile l’approccio giusto sin dai primi minuti, con la determinazione, la compattezza e lo “spirito guerriero” che avevano contraddistinto la compagine rossoblù nelle prime sei gare del campionato.

I rossoblù devono cercare di ritrovare se stessi, innanzitutto e cancellare completamente quell’immagine sbiadita e distorta mostrata nel secondo tempo a Monza, che ha destato più di una preoccupazione tra i tifosi ed i commentatori.

Ritrovare l’umiltà e la consapevolezza del ruolo essenziale da interpretare in questo campionato, potrebbe essere la chiave di volta per tornare a sorridere ed a regalare ai tifosi un nuovo sogno in rossoblù.