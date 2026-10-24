Due episodi probabilmente collegati tra loro in cui tre donne sono state molestate da un uomo nel giro di poche settimane. Prima una paziente allettata e una operatrice sanitaria che è riuscita a chiedere aiuto e dare l’allarme, mentre due giorni fa è stata una Tecnica Sanitaria di Radiologia Medica a essere pedinata e molestata da un uomo lungo i corridoi del Piano 0. L’uomo l’ha seguita a distanza ravvicinata e con atteggiamento minaccioso a partire dall’area della Radiologia fino allo spogliatoio donne.

Solo la prontezza di riflessi della dipendente – che è riuscita a raggiungere il locale spogliatoio, a chiudersi tempestivamente a chiave all’interno e a lanciare la richiesta di soccorso telefonico – ha scongiurato conseguenze fisiche ben peggiori.

Il soggetto sarebbe stato ripreso dalle telecamere interne dell’ospedale.