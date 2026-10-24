Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati dalla Sala Operativa al Quartiere del Sole presso l’abitazione di un uomo, 83enne, il quale, tramite linea 112 N.U.E., aveva riferito di aver ricevuto una chiamata da una persona, che asseriva di essere un Carabiniere. Quest’ultimo gli aveva comunicato che dei malviventi avevano commesso un furto viaggiando su un veicolo a lui intestato, e che la refurtiva era stata depositata presso la sua abitazione.

Consapevole di non avere il modello di auto citato dall’interlocutore, l’uomo si è insospettito, ma il presunto carabiniere ha tentato di non interrompere la telefonata, chiedendogli insistentemente se avesse dell’oro in casa e preavvisandolo dell’arrivo di un suo collega incaricato di fotografare i gioielli. Effettivamente, poco dopo, si è presentato presso l’abitazione un’altra persona che alla richiesta di esibire un distintivo, si è rifiutata di mostrarlo.

Il richiedente, insospettito dall’abbigliamento trasandato del sedicente Carabiniere, lo ha fatto uscire dalla propria abitazione. Tuttavia, poco dopo, il truffatore è rientrato all’interno dell’abitazione, attraverso la finestra del bagno, e, dopo aver spintonato ripetutamente la vittima, ha afferrato due cofanetti portagioielli e si è dato alla fuga dalla porta d’ingresso.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volanti, la vittima ha raccontato l’accaduto e segnalato anche l’ammanco del proprio portafoglio, contenente vari documenti e due banconote da 10 euro. Contemporaneamente, un altro equipaggio ha perlustrato la zona alla ricerca del finto Carabiniere. Sulla base della descrizione fornita, l’uomo è stato intercettato nelle vie limitrofe, mentre era intento a disfarsi della refurtiva.

La perquisizione personale ha dato esito positivo, con il rinvenimento, all’interno della tasca del pantalone, di due banconote da 10 euro, asportate poco prima alla vittima.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.