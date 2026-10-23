La comunità Bortigiadas piange la prematura scomparsa di Stefano Spano, uomo stimato da tutti e per il quale il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani, 24 ottobre, giorno dei funerali.

Commosso il ricordo dell’Amministrazione Comunale: “Questo sorriso sincero, spontaneo e accogliente è ciò che Stefano Spano ha regalato ogni giorno alla nostra comunità”, si legge nel post.

“L’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini di Bortigiadas piangono oggi l’improvvisa e dolorosa scomparsa di un uomo straordinario nella sua normalità, nell’amore sconfinato per la sua famiglia, per la dedizione totale al lavoro, per la capacità di fare comunità.

Stefano non è stato soltanto un lavoratore stimato e un appassionato di sport, ma un vero e proprio punto di riferimento per il paese, capace di portare entusiasmo, generosità e calore umano in ogni cosa che faceva.

Per interpretare il profondo senso di smarrimento dell’intera popolazione e per stringerci con solenne rispetto attorno alla moglie Maria Rita, alle figlie Noemi e Rachele e a tutti i suoi familiari, il Sindaco ha proclamato il LUTTO CITTADINO per la giornata di sabato 24 ottobre 2026.

“Vogliamo ricordare Stefano proprio così: con la luce di questo sorriso e con la gratitudine per tutto ciò che ha donato alla nostra comunità.”

I funerali si terranno domani, sabato 24 ottobre alle ore 15:30, presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari.