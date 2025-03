La cucina etnica conquista Cagliari e non solo, svariate proposte culinarie estere sono diventate una valida alternativa al cibo della tradizione.

Messicano, Giapponese, Cinese, Indiano, Argentino, Brasiliano, Thailandese, Greco, Inglese e molti altri. Questi sono tra le proposte che hanno conquistato Cagliari, ma anche tutta la nostra penisola. Il centro della città negli ultimi anni, ha cominciato ad ospitare una serie di ristoranti con proposte di cucine estere, che hanno fatto breccia nel cuore e nel palato dei cittadini.

La richiesta di prodotti etnici è in costante aumento, non solo nei ristoranti, ma anche nelle nostre cucine. Si stima che tra il 2022-2027 il mercato globale degli alimenti etnici crescerà con un tasso medio annuo del 12%.

Sono svariati i fattori che hanno contribuito o stanno contribuendo a questo cambiamento, tra i più significativi troviamo:

La pandemia, che ha portato molti consumatori a sperimentare nuovi piatti, dovendo passare più tempo in casa e dovendo rinunciare alle uscite al ristorante.

I giovani e la loro attitudine a viaggiare. I giovani inclini a sperimentare nuovi sapori e grazie alla loro propensione per i viaggi, si espongono sempre di più a nuove cucine e sviluppano un interesse e una curiosità per piatti innovativi che vorrebbero continuare a mangiare anche una volta tornati a casa.

Il cambiamento demografico. Negli ultimi anni l’Italia ha visto un aumento significativo dell’immigrazione, con persone provenienti da diverse parti del mondo ormai stabilite in modo permanentemente

nel Bel Paese. L’aumento di diversità culturali ha portato una maggiore richiesta di prodotti alimentari e ingredienti etnici.