Le temperature roventi dei giorni scorsi hanno messo a dura prova non solo i residenti, bensì tantissimi vacanzieri che, dopo un anno di attesa, hanno coronato il sogno di trascorrere le ferie nella terra baciata dal sole con l’amara sorpresa, però, di raggi infuocati che hanno fatto cambiare idea e giurare “mai più in Sardegna”.

La grande e intensa ondata di caldo atipico è passata, in attesa di quella nuova, come hanno ampiamente previsto gli esperti del meteo, si respira un pò e si accende una nuova polemica pronta a scaldare questa lunga estate: la diatriba è nata sui social e ha messo in evidenza il malcontento di numerosi turisti non per i costi elevati anche solo per accedere alle spiagge, bensì per il troppo caldo. Temperature che hanno superato 47 gradi, afa, vento bollente che nemmeno al mare ha dato tregua e acqua paragonata al brodo hanno fatto pentire della meta scelta per le ferie e giurare “mai più”.

Pochi giorni fa un post di “METEO info” ha acceso il dibattito: “Esprimiamo un gesto di solidarietà per gli amici Sardi e Siciliani che stanno vivendo una situazione anomala, la peggiore in assoluto di sempre, con caldo asfissiante che non dà alcuna tregua, e con le temperature che anche oggi superano i +44/+45°C con punte di +46°C.

Questo caldo eccezionale potrà alleviare un po’ la presa fra 60/72 ore anche da voi”. Massima solidarietà per le due isole infuocate, “bellissime ma troppo calde”.

“Io sono in vacanza in Sardegna….. della serie ” chi me l’ha fatto fare!!!!!”, si legge nei commenti “non esiste refrigerio purtroppo… l’aria è bollente e l’acqua è calda…. Condizionatori e ventilatori… basta”.

E ancora: “Stessa cosa. Menomale che tra 5 giorni torno a Milano. Almeno sto al fresco”, e “io dovrò aspettare ancora 10 giorni per ritornare a casa… mi spiace dire questo, bellissima la Sardegna ma questo caldo mi sta rovinando la vacanza”. E ancora “anche a me. Mai più. Non riesco nemmeno ad andare al mare.

L’acqua è brodo di pesce e sotto al sole i gradi diventano 60”.

“Io sono tornata oggi da Villasimius …caldo torrido soffocante ….. in Pianura Padana per il momento c’è più fresco con venticello piacevole ….speriamo duri …comunque la Sardegna è sempre stupenda”.

Insomma, vacanze rovinate dal caldo eccessivo e la sensazione che il grande turismo estivo possa frenare in previsione di estati ancora più calde di questa che è ancora solo a metà.