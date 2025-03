C’era una volta il mercato civico di San Benedetto, ora transenne e desolazione nell’attesa di una rinascita.

Una delle zone storicamente più vive di Cagliari sembra oggi l’ombra di stessa. Transenne e cartelli che preannunciano gli inizi dei lavori che, come già comunicato prevedono una fase di trasloco fino al 18 marzo per poi partire con la ristrutturazione dello stabile. Il vecchio mercato riaprirà tra due anni, secondo i tempi stabiliti dall’amministrazione.

Nell’immediato i pochi parcheggi della zona spariranno, sostituiti da numerose aree Green, come si nota dal progetto. Questo oltre a danneggiare la viabilità generale, crea un problema ai commercianti della zona, che vedranno diminuire drasticamente il flusso di clienti sia per la mancanza di parcheggi sia per lo spostamento del mercato in piazza Nazzari che inevitabilmente sposterà una grande fetta di potenziali acquirenti.

Nell’attesa della riqualificazione del mercato e di tutta l’area, oggi resta una situazione molto difficile per chi ha da sempre vissuto all’ombra del mercato.