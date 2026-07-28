“Sedici milioni e 700mila euro fermi nelle casse comunali mentre le famiglie cagliaritane fanno i conti con caro-vita e servizi che non funzionano. È da qui che parte la proposta di Alleanza Sardegna, che ha depositato 300 emendamenti al Bilancio comunale per “dare risposte concrete” alla città e alle sue potenzialità ancora inespresse.

Per il gruppo consiliare è il momento di sbloccare le risorse. A Cagliari, spiega il coordinatore Roberto Mura, le scuole hanno urgenza di manutenzioni, strade e marciapiedi sono dissestati, i quartieri chiedono più sicurezza e le imprese continuano a soffrire.

Ecco perché negli emendamenti Alleanza Sardegna mette nero su bianco una serie di priorità: aiuti per le nuove nascite e per chi fa fatica a pagare l’affitto, più posti e servizi negli asili nido, interventi nelle scuole, più sicurezza, manutenzione di strade, verde e impianti sportivi, abbattimento delle barriere architettoniche e valorizzazione della cultura.

“Non si tratta di spendere per spendere, ma di scegliere”, dice Mura. “Le risorse ci sono. Devono tornare nelle strade, nelle scuole, nei quartieri e nella vita quotidiana dei cittadini. Questa è la nostra proposta per Cagliari”.