L’Italia, in un’operazione coordinata con Spagna, Francia e Olanda, ha inviato la fregata Federico Martinengo per difendere Cipro dagli attacchi iraniani.

Intanto, prosegue senza sosta l’offensiva di Israele. In particolare, nelle ultime ore si sono registrati pesanti attacchi su Beirut. “Vogliamo entrare e ripulire. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro”, ha commentato il Presidente USA Donald Trump alla NBC.

“La resa incondizionata potrebbe essere annunciata dagli iraniani”, ha spiegato Trump ad Axios. “Ma potrebbe anche essere quando non possono più combattere perché non hanno più nessuno o niente con cui combattere”.

Si è svolto invece questa mattina un importante incontro fra il primo ministro inglese Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni. Londra fra sapere i leader hanno “condannato i vergognosi attacchi iraniani e il premier li ha aggiornati sulle misure difensive prese dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i partner nella regione”.

