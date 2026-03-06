Addio a Remo, il custode della casa del pescatore di Porto Paglia: “Non sarà più la stessa senza di te”. Il simbolo del mare di Gonnesa, conosciuto da decenni per la sua passione per il mare e le tradizioni del passato: oggi Remo Ballisai se ne è andato.

L’edificio storico, incastonato tra scogliere e mare, simbolo della tradizione marittima locale e della vita legata alla pesca, era legato a Remo: tutti lo conoscevano, ci parlavano, lo ammiravano e lo ritenevano un testimone della vita autentica dei pescatori sardi. Tanti i messaggi sui social che in queste ore ricordano l’uomo, commovente quello della nipote: “Mi mancherà la passeggiata in sup fino alla tua casetta per le nostre chiacchierate. Porto Paglia non sarà più la stessa senza te”.