“Io, soccorritrice cagliaritana da 5 anni: con la paura del contagio, ma è bellissimo essere in prima linea per voi”

Sono una soccorritrice da 5 anni, e anche se io e i miei colleghi non siamo in prima linea in rianimazione ad assistere ai contagiati, siamo in prima linea in un altro modo.

Siamo tutti i giorni nelle vostre case,con la nostra divisa, la mascherina e un paio di guanti per prestarvi soccorso. Siamo tutti i giorni nei pronto soccorso a portare le febbri alte, le polmoniti e le difficoltà respiratorie… mettendo anche noi in gioco la nostra sicurezza.

Siamo nelle nostre postazioni facendo turni da 12 ore aspettando la prossima chiamata.

Volevo solo ringraziare tutto noi, per quello che facciamo ogni giorno in silenzio,sopratutto in questo momenti di difficolta. Con la paura di essere contaminati, con la paura di non fare abbastanza.

Grazie a noi.

Una collega

(Lettera firmata)