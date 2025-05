Un appello accorato arriva da un cittadino che questa mattina, intorno alle ore 10:00, ha smarrito un paio di occhiali da vista nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San Giovanni di Dio, lato destro. Gli occhiali, marca Ottica Office, erano custoditi all’interno di un sacchetto morbido nero. Il proprietario, che soffre di astigmatismo e miopia, lancia un appello urgente a chiunque li abbia trovati: “Sono fondamentali per il mio lavoro”, spiega. Per chi fosse in possesso degli occhiali, è possibile contattarlo al numero 320 628 5475, anche tramite WhatsApp. A chi li restituirà è promessa una lauta ricompensa.