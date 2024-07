Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ una ” primizia” per Cagliari e per Casteddu on line una esclusiva: la foto documenta come anche nelle fioriere del Corso possono essere coltivati i pregiati pomodori a” zucchina”, curati con passione dei cittadini che hanno a cuore l’ambiente dove si vive. Nel caso, dal commerciante Piero Caredda che ha la fioriera del Comune, abbandonata come le altre dal Comune, che Piero invece rende piacevoli a vedersi. E gliene dobbiamo dare atto.

Marcello Roberto Marchi