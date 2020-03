“Coronavirus, attenzione: evitiamo la fuga dalle zone rosse del Nord Italia verso le seconde case in Sardegna”

Romina Mura, deputata del Pd, lancia l’allarme contro il rischio di una “fuga” dalle zone rosse, in particolare Lombardia e Veneto, verso le seconde case in Sardegna. “In un momento così difficile senso civico e collaborazione fra istituzioni e cittadini possono fare la differenza. Le prescrizioni sanitarie devono essere nostra stella polare. Seguendo le giuste regole di condotta, ciascuno di noi può salvare tutti gli altri e rallentare il contagio di coronavirus . Per questo, rispetto a coloro che sbagliando hanno lasciato le loro residenze nel Nord Italia dopo la chiusura delle scuole e si sono trasferiti in Sardegna, presso seconde case o, nel caso di studenti e lavoratori fuori sede, sono rientrati in famiglia, occorre adottare misure adeguate e certe come la quarantena obbligatoria.

A riguardo chiediamo a Governo nazionale e regionale adeguate disposizioni di legge e rigidità nell’impedire che chi vive nelle regioni maggiormente colpite da coronavirus possa, aggirando le norme in vigore da stamattina, entrare in Sardegna”, la richiesta ufficiale della deputata Romina Mura.