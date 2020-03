Coronavirus, esplode la polemica a Cagliari, l’Ats: “Sindacalisti sciacalli, medici e infermieri sono ben protetti”. La direzione di Ats Sardegna, nel leggere sui principali quotidiani locali e sui social, insensati attacchi di alcuni sindacalisti, “intende rassicurare dipendenti e cittadini sulla presenza, allo stato attuale, dei dispositivi di sicurezza necessari anzitutto per il personale più esposto al rischio di contagio”.

In una nota l’Ats replica alle accuse dei sindacati: “Gli uffici preposti stanno provvedendo ad un continuo approvvigionamento di ulteriori DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a tutela della salute e della incolumità di tutti i lavoratori.

In un momento così critico per il nostro sistema sanitario, in cui sarebbe auspicabile la collaborazione di tutti, episodi di sciacallaggio ad opera di alcuni sindacalisti che gettano continuo discredito sull’ operato e sulle attività frenetiche di questi giorni, non sono di nessun aiuto al sistema ed al lavoro di chi è seriamente impegnato a fronteggiare il problema e ad assistere i pazienti.

La Direzione Generale di Ats Sardegna esprime gratitudine, apprezzamento ed ammirazione per tutti coloro che stanno combattendo in prima linea questa improvvisa, inaspettata e difficile battaglia con le sole armi della propria professionalità, del coraggio e del sacrificio”.