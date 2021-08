Intesta a ignari extracomunitari 1200 schede sim: senegalese denunciato a Selargius

Sono tantissime in Italia, e non soltanto da noi, le utenze telefoniche cellulari che è difficile poter attribuire con certezza ad una persona fisica che ne sia titolare. Tali schede vengono spesso utilizzate da malfattori di ogni sorta per i loro contatti telefonici, in maniera da poter agire confondere possibili investigazioni di eventuali inquirenti che li potessero monitorare. In relazione a tale circostanza e ad alcuni spunti investigativi precedenti, i carabinieri della Stazione di Selargius, a conclusione di accurati accertamenti investigativi, hanno denunciato per sostituzione di persona e truffa un mediatore culturale senegalese di 43 anni residente a Cagliari. Dalle indagini svolte sull’immigrato, già destinatario di precedenti denunce, è emerso che dal novembre 2019 al novembre 2020, nel corso di un anno, in qualità di rivenditore di una nota compagnia telefonica, egli aveva attivato, intestandole a ignari cittadini extracomunitari mai soggiornanti in Italia o in area Schengen, quasi 1200 schede SIM. Nel corso delle indagini è anche emerso che molte delle utenze cellulari sono state utilizzate da ignoti soggetti difficilmente identificabili, per compiere truffe su tutto il territorio nazionale.