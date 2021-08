Si posiziona sui binari a Decimomannu, poi scappa alla vista dei carabinieri: denunciato

Ieri a Decimomannu i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di un intervento e dei successivi accertamenti, hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza un 24enne di Terralba disoccupato, noto alle forze dell’ordine. Il giovane, attorno alle 20 presso la stazione ferroviaria del comune di Decimomannu, si è posizionato sui binari della ferrovia creando pericolo e di impedimento al regolare transito dei treni. Il personale di rete ferroviaria italiana ha immediatamente dato l’allarme sull’utenza telefonica di pronto intervento 112 ed in breve sono giunti sul posto i carabinieri presenti in zona. All’arrivo dei militari l’uomo si è dato a repentina fuga verso l’uscita, dimenticando i propri asseriti propositi suicidi, sferrando calci e pugni al cancello della stazione ferroviaria, per essere infine raggiunto e bloccato nonostante la ferma resistenza opposta ai carabinieri. Condotto presso la Stazione Carabinieri di Decimomannu l’uomo veniva è stato alle cure di personale sanitario del 118 nel frattempo intervenuto su richiesta dei militari, che ha provveduto al trasporto dell’esagitato presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per il successivo ricovero. Fortunatamente i militari sono usciti illesi dall’animata colluttazione avuta con l’esagitato interlocutore della circostanza.