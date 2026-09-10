Emergenza cervi nei terreni di Villacidro: “Stanno distruggendo un intero patrimonio che esiste da centinaia di anni nel nostro territorio che è quello della cerisicoltura”. Spinti dalla fame mangiano i ciliegi, “siamo completamente sotto l’assedio dei cervi”.

L’appello di un produttore, Stefano F.: “Noi produttori delle zone di Croigas, Gutturu de terra, Banarba e Monti Mannu sono anni ormai che stiamo combattendo contro il sovrannumero dei cervi. Ci avete detto di chiudere i terreni e l’abbiamo fatto, ci avete detto di intensificare le recinzioni e l’abbiamo fatto, ora la situazione è diventata ingestibile.

Siamo disperati, stanchi e stufi!

Animali che giorno e notte sfondano cancelli, recinzioni, muri e piante spinti sicuramente dalla fame”.

La disperazione cresce: “Non sappiamo più come comportarci. Non chiediamo l’abbattimento, non chiediamo nemmeno la valuta delle piante perché è insensato piantumare ogni anno senza mai riuscire a raccogliere nulla.

Chiediamo alle istituzioni aiuti concreti e chiediamo semplicemente di poter lavorare con tranquillità.

Dite spesso che il futuro della campagna è in mano a noi giovani ma a noi così ci passa la voglia di costruire qualcosa,

personalmente da produttore non chiedo soldi chiedo solo di poter continuare a seguire questa passione. Voglio continuare a raccogliere ciliegie come hanno fatto i miei nonni, i miei genitori e come mi auguro che un giorno possano fare i miei figli”.