Nuraminis, condizionatori installati in tutte le scuole del paese: dai bambini ai ragazzini, tutti in aula senza temere il caldo. Nemmeno due settimane fa era stata disposta l’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Anni per impegnare subito i fondi necessari per l’acquisto dei refrigeranti da installare nelle aule. Il clima sta cambiando, sia a settembre come a maggio e giugno le aule si trasformano in forni dove svolgere e seguire le lezioni diventa un disagio per studenti e insegnanti.

Una decisione che è stata accolta con soddisfazione non solo nel centro della città metropolitana di Cagliari bensì in molti comuni del Sud Sardegna, che hanno chiesto un simile intervento anche nelle scuole degli altri territori.

Nuraminis docet, insomma, a Cagliari si è discusso di richieste simili o di slittamento dell’inizio delle lezioni e si sono moltiplicate le richieste dei genitori per avere aule fresche o posticipare il rientro a scuola, analogamente a quanto fatto a Nuraminis.

C’è “la necessità di garantire agli studenti di seguire le lezioni in un ambiente confortevole e salubre al fine di scongiurare problemi di salute legati all’eccessivo caldo negli ambienti quali colpi di calore, disidratazione, problemi cardiovascolari ed effetti sulla mente” si legge nell’ordinanza. “Le scuole di Nuraminis di ogni ordine e grado inizieranno le lezioni con i climatizzatori d’aria funzionanti” spiega il sindaco Stefano Anni a Casteddu Online. E “questa è la pubblica amministrazione che dimostra di essere efficiente”.