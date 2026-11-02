Duemilacinquecento giorni senza infortuni sul lavoro. È il traguardo raggiunto da Lavalogistica Srl, partner logistico del Birrificio Ichnusa di Assemini, celebrato oggi alla presenza dell’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, in visita allo stabilimento accompagnato dal direttore Paolo Ciccarelli.

L’iniziativa ha offerto l’occasione per ribadire il ruolo centrale della prevenzione e della tutela dei lavoratori. “La Regione vuole mettere a disposizione strumenti e risorse affinché la cultura della sicurezza raggiunga tutte le realtà produttive dell’isola, dalle piccole imprese delle zone interne alle aziende più strutturate”, ha dichiarato Cani.

Per l’assessore è fondamentale anche favorire la condivisione delle esperienze e dei modelli organizzativi più efficaci, affinché le buone pratiche possano essere adottate da un numero sempre maggiore di imprese. “La sicurezza non deve essere un privilegio delle aziende più strutturate, ma una garanzia per tutti i lavoratori”, ha sottolineato.

Cani ha infine evidenziato che il risultato raggiunto da Lavalogistica è frutto di un impegno quotidiano e di responsabilità condivise, ringraziando i lavoratori e la dirigenza dell’azienda. La solidità di un’impresa, ha concluso, non si misura soltanto dai risultati economici, ma anche dalla capacità di garantire a chi vi opera condizioni di lavoro sicure.