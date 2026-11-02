Si è spenta improvvisamente a soli 60 anni Tiziana Saba, volontaria conosciutissima a Cagliari che, nonostante le difficoltà, non ha mai perso la voglia di aiutare il prossimo. Attraverso la sua associazione lottava ogni giorno per ridare il sorriso a chi lo aveva perso, non dimenticando mai chi soffre. In queste ore sono in tanti a ricordarla per la sua umanità e generosità. Avrebbe potuto dare ancora molto alla comunità, ma un destino beffardo ha deciso di portarla via prima che riuscisse a realizzare tutti i sogni che ancora aveva in mente.

I funerali avranno luogo domani, martedì 3 novembre, alle ore 15:00 nella Parrocchia San Massimiliano Kolbe a Cagliari.