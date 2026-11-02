Ennesimo oltraggio alla memoria di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo ex Gianluca Soncin nell’ottobre di un anno fa. Dopo la profanazione della tomba dello scorso marzo, un altro evento ha turbato la famiglia della ragazza. L’appartamento milanese dalla giovane dove è avvenuto il delitto è stato messo a soqquadro da una o più persone, per ora sconosciute.

La notizia è stata anticipata dal quotidiano online Bergamonews e confermata nel corso della trasmissione tv Dentro la Notizia su Canale 5.

“Non saprei proprio chi potrebbe essere entrato in questa casa”, le parole della madre ai microfoni di Dentro la Notizia. “L’unica certezza è che chi è entrato in questo appartamento aveva le chiavi, perché la porta non era scassata, non c’erano segni di effrazione”.