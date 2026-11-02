Prima neve di stagione sul Bruncu Spina, una delle cime più alte della Sardegna, nel massiccio del Gennargentu. La vetta, oltre i 1.570 metri di quota, dove sono registrati 0 gradi, si è imbiancata con l’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia provocando un calo delle temperature anche sull’Isola.

Il freddo si è fatto sentire soprattutto nelle zone interne. Secondo i dati della rete di monitoraggio dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, nella notte la temperatura minima è scesa a 0,6 gradi a Desulo e a 1,7 gradi a Fonni. In diverse località del Nuorese e del Sassarese sono state registrate temperature inferiori fino a 8 gradi rispetto alle medie stagionali.