Tragedia questa mattina a Roma. Una coppia di anziani è morta per il fumo inalato durante un incendio divampato nel loro appartamento.

Stando a quanto emerso, le cause del rogo potrebbero essere legate ad un lumino votivo che la coppia aveva acceso. Fatali per i due- 80 anni lui, 74 lei- le esalazioni che ne sono derivate. L’allarme è scattato questa mattina presto: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, che purtroppo non sono riusciti a salvare i due coniugi. Il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma si sta occupando dei rilievi di rito per ricostruire con esattezza cosa è accaduto.