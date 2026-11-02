Sarroch in lutto, addio a Danilo Vacca, 54 anni, molto conosciuto in paese: questa mattina è mancato all’improvviso, spezzando il cuore di chi voleva bene al giovane uomo.

Il ricordo straziante dell’Accademia Pugilistica Sarroch: “Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere… quelle che arrivano all’improvviso, che ci lasciano senza parole e ci spezzano il cuore.

Continua a fare il tifo per noi da lassù, proprio come hai sempre fatto, con quella passione e quell’amore che hai sempre dimostrato per la nostra società e per tutti i nostri ragazzi.

Perché tu non eri soltanto un nostro tifoso, eri uno di noi, parte di quella grande famiglia che abbiamo costruito negli anni.

Ci mancheranno la tua presenza, il tuo entusiasmo e il tuo esserci sempre, in ogni occasione.

Il tuo posto nella nostra famiglia rimarrà per sempre tuo. Nessuno potrà mai prenderlo”.

Decine di messaggi sui social dedicati a Danilo, in queste ore si susseguono uno dietro l’altro. Domani, nella parrocchia del suo paese, si svolgerà l’ultimo saluto e saranno in tanti ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.