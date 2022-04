Incidente con un ferito lieve a Porto Botte, il conducente era ubriaco: denunciato

Ieri a Carbonia i carabinieri hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol un 25enne del luogo. Questi, attorno alle 23,10 di ieri a San Giovanni Suergiu, in località Porto Botte, quale conducente di una Volkswagen ha provocato un sinistro stradale senza coinvolgere altri veicoli. Il giovane, sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,19 grammi per litro. A seguito dell’incidente una passeggera diciassettenne è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti, in merito all’evento traumatico nel quale è incorsa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo provvisorio per 30 giorni e la patente di guida è stata ritirata. Le autorità amministrativa e giudiziaria sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.