San Basilio, l’auto rubata viene trovata dentro un ovile: indagini in corso

Ieri a San Basilio, i carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto la denuncia del furto di un’auto Nissan da parte di un 72enne del luogo. L’uomo aveva lasciato il mezzo parcheggiato nei pressi della propria abitazione e al mattino successivo non lo ha più ritrovato. Il veicolo, coperto da assicurazione e munito di localizzatore GPS gestito dalla società assicurativa, è stato successivamente localizzato in agro di Guasila, dove i militari lo hanno rinvenuto abbandonato all’interno di un ovile. Il proprietario è stato invitato a recarsi sul posto per gli accertamenti del caso e la restituzione del veicolo. Sono in corso indagini per giungere all’identificazione degli autori del furto.