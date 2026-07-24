Nordio a Uta per inaugurare il settore 41 bis, il sindaco di Uta Paolo Angioni: “Se la notizia fosse vera, a nome della comunità che umilmente rappresento, voglio esprimere il più totale dissenso per la mancanza di rispetto dove il carcere ha la sua sede”.

Amarezza e dissenso per le voci trapelate sulla presunta visita del Ministro nel carcere, nemmeno il primo cittadino del paese ha la conferma e ha appreso indirettamente la notizia: “Sembrerebbe che il Ministro Nordio sia venuto nel nostro Comune per inaugurare il settore 41 bis” spiega sui social “mi auguro che la presidente della Regione abbia avuto la possibilità di essere presente, altrimenti sarebbe semplicemente scandaloso quanto avvenuto. Se la notizia dovesse essere smentita chiedo scusa sin da questo momento. Ma se fosse vera, aggiungo che noi sardi non possiamo accettare uno sgarbo istituzionale così, perché meritiamo il rispetto per la nostra terra e per il nostro popolo”.