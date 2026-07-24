La Sardegna intera prega per Michela affinché possa tornare dai suoi figli: lotta ancora nel reparto di rianimazione del Brotzu la giovane mamma colpita con un colpo di arma da fuoco dal marito nel bar a Solanas che gestivano insieme.

La sorella Loredana sui social: “Chiedo per favore a tutti i miei contatti di qualsiasi religione e credo di pregare per Michela.Tutti insieme possiamo farcela preghiere, energia positiva deve tornare dai suoi figli, forzaaaaaa”.

Sono ore di attesa e speranza per Michela Rubiu, 47 anni, la donna vittima della follia di Alessandro Pintus, 39 anni, che ieri all’alba ha sparato alla moglie e poi ha raggiunto il fratello Andrea a Margine Rosso e ha sparato ancora, mortalmente questa volta. Andrea Pintus è deceduto poco dopo l’aggressione.

Una tragedia che ha scosso la comunità e l’isola intera, un evento improvviso che nessuno si aspettava e che ha oscurato il sole in una giornata di mezza estate.

Sui social non si leggono commenti ma preghiere, non c’è spazio per pensare, riflettere ma solo per sperare che Michela possa riprendersi e tornare a casa dalla sua famiglia che, da ieri, è innanzi alla porta di quel reparto dove la donna lotta per rimanere in vita.