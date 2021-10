Cagliari, sos di Pigliaru: “Parcheggiatori pericolosi in viale Diaz: Truzzu metti almeno 2 vigili”

Sos da piazza Madre Teresa di Calcutta. L’allarme è dell’ex presidente della giunta regionale Francesco Pigliaru che chiede al sindaco maggior sorveglianza. “Ieri sera ho provato a posteggiare qui verso le otto di sera. Mi sono trovato in uno spazio controllato da quelli che a me sono sembrati loschissimi “posteggiatori””, ha scritto l’ex governatore su Facebook, “che si fa? Si accettano presenze così sgradevoli e pericolose? È una cosa che succede frequentemente? Sindaco Paolo Truzzu, non so quanti vigili sono in servizio a Cagliari, ma so che ne basterebbero due per risolvere il problema”.