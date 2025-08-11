I Carabinieri della Stazione di Barumini hanno tratto in arresto un 23enne, residente a Villacidro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma bianca.

I militari hanno notato il giovane a piedi, aggirarsi per il paese con atteggiamento sospetto e in possesso di una busta in plastica. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 172 grammi di marijuana e di un coltello a lama proibita.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.