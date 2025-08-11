È finita nel peggiore dei modi la storia del piccolo Danir, il bimbo moldavo di soli 4 anni rimasto in auto sotto al sole ad Olmedo. Il piccolo era stato trasferito d’urgenza dal Santissima Annunziata di Sassari al Policlinico Gemelli di Roma: dopo 3 giorni di ricovero, il bimbo purtroppo non ce l’ha fatta.

Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in una casa presa in affitto, e da solo avrebbe aperto la porta per rifugiarsi in auto senza permesso dei genitori, che stavano riposando.

Sulla tragedia indagano i carabinieri di Alghero.