La sezione nautica della Polizia Locale di Cagliari ha intensificato, in questi giorni di maggiore affluenza turistica, le attività per far rispettare le ordinanze della Capitaneria di porto finalizzate a prevenire gli incidenti in mare e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dalla costa da parte delle imbarcazioni.

Il gommone in dotazione alla Polizia Locale, in concorso con la Capitaneria di porto, ha pattugliato il tratto di costa compreso tra Marina piccola, Sella del Diavolo, Cala Fighera, Cala Mosca, Sant’Elia dove vige il divieto di navigazione e di sosta a meno di 50 metri dalla costa. In questo tratto di mare è anche vietato l’accesso alla zona costiera anche attraverso i sentieri esistenti: in questo caso il pericolo è rappresentato dalla franosità della costa rocciosa.

Sono state elevate sanzioni a carico di cittadini recidivi incuranti del pericolo e dei divieti.

Durante l’attività di pattugliamento delle acque sono state svolte attività anche di supporto a nuotatori, SUP e canoe in difficoltà.

La vigilanza con il mezzo nautico in dotazione continuerà nei prossimi giorni anche in considerazione del periodo di Ferragosto che vedrà numerosi turisti frequentare le coste cagliaritane.