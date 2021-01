Il sindaco Gigi Concu a Radio Casteddu: “Intere famiglie a Selargius contagiate, regole sbagliate”

Gigi Concu a Radio CASTEDDU: “Intere famiglie a Selargius contagiate, regole sbagliate”. Il Sindaco di Selargius conferma quanto ha dichiarato il direttore sanitario cagliaritano Marracini riguardo le nuove misure rigidissime preannunciate dal governo Conte: “Chiudono tutto anche in Sardegna? Ci si contagia in famiglia, qual è la strategia?”

“Il virus circola dentro le case – comunica Concu – quasi impossibile non contagiarsi se un componente risulta essere positivo al Covid-19. Quando ogni giorno mi arriva il bollettino dell’ATS, mi rendo conto che alla fine sono interi nuclei familiari che si contagiano, perché all’interno della casa vengono abbassati i sistemi di difesa. È preferibile una persona che va in campagna da solo a farsi una passeggiata, piuttosto che tenere 10 persone della stessa famiglia all’interno di una abitazione, perché sicuramente si rischia molto di più.

Questi dati sono sotto gli occhi di tutti. Non è un sistema di gestione di un’emergenza, non funziona così. L’emergenza si gestisce facendo il distanziamento sociale ma non chiudendo la gente nelle case. Ci sono persone che all’interno delle proprie abitazioni usano le mascherine però poi diventa difficile quando una persona si ammala che non diffonda il virus, soprattutto se sono in quattro o cinque, e, quasi impossibile, se la casa è piccola, non contagiare gli altri membri della famiglia”.