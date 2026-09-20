Cultura nel piatto
Mezze maniche con polpo e rucola
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 480 kcal
Proteine: circa 30 g
Carboidrati: circa 59 g
Grassi: circa 13 g
Un piatto completo, ricco di proteine di buona qualità e caratterizzato dai sapori semplici della cucina mediterranea.
Ingredienti per 4 persone
320 g di mezze maniche
500 g circa di polpo già pulito
80 g di rucola
1 spicchio d’aglio
30 g di olio extravergine d’oliva
succo e scorza grattugiata di ½ limone non trattato
prezzemolo fresco
sale q.b.
pepe nero q.b.
Preparazione
Lessare il polpo in acqua leggermente salata fino a quando risulterà tenero. Lasciarlo intiepidire nella sua acqua di cottura, quindi tagliarlo a piccoli pezzi.
In una padella capiente scaldare l’olio extravergine con lo spicchio d’aglio. Unire il polpo e farlo insaporire per qualche minuto a fuoco vivace.
Cuocere le mezze maniche al dente e trasferirle direttamente nella padella con il polpo, aggiungendo poca acqua di cottura per amalgamare bene il condimento.
Spegnere il fuoco e aggiungere la rucola spezzettata grossolanamente, il prezzemolo e una piccola quantità di scorza di limone. Completare con qualche goccia di succo di limone e una macinata di pepe.
La rucola deve appena appassire, mantenendo colore e freschezza.
Il tocco in più
Una parte della rucola può essere aggiunta direttamente nel piatto al momento di servire: resterà più croccante e creerà un piacevole contrasto con il polpo caldo.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista