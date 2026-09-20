Cultura nel piatto

Mezze maniche con polpo e rucola

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 480 kcal

Proteine: circa 30 g

Carboidrati: circa 59 g

Grassi: circa 13 g

Un piatto completo, ricco di proteine di buona qualità e caratterizzato dai sapori semplici della cucina mediterranea.

Ingredienti per 4 persone

320 g di mezze maniche

500 g circa di polpo già pulito

80 g di rucola

1 spicchio d’aglio

30 g di olio extravergine d’oliva

succo e scorza grattugiata di ½ limone non trattato

prezzemolo fresco

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Lessare il polpo in acqua leggermente salata fino a quando risulterà tenero. Lasciarlo intiepidire nella sua acqua di cottura, quindi tagliarlo a piccoli pezzi.

In una padella capiente scaldare l’olio extravergine con lo spicchio d’aglio. Unire il polpo e farlo insaporire per qualche minuto a fuoco vivace.

Cuocere le mezze maniche al dente e trasferirle direttamente nella padella con il polpo, aggiungendo poca acqua di cottura per amalgamare bene il condimento.

Spegnere il fuoco e aggiungere la rucola spezzettata grossolanamente, il prezzemolo e una piccola quantità di scorza di limone. Completare con qualche goccia di succo di limone e una macinata di pepe.

La rucola deve appena appassire, mantenendo colore e freschezza.

Il tocco in più

Una parte della rucola può essere aggiunta direttamente nel piatto al momento di servire: resterà più croccante e creerà un piacevole contrasto con il polpo caldo.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista



