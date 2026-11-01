Sono 24 i cadaveri non identificati censiti in Sardegna nel nuovo registro nazionale pubblicato il 26 ottobre dall’ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse. L’Isola si colloca all’undicesimo posto nella graduatoria nazionale. Si tratta di persone la cui identità resta ancora sconosciuta e per le quali potrebbero esistere possibili corrispondenze con denunce di scomparsa presentate negli anni.

Il Registro nazionale dei cadaveri non identificati (R.N.C.N.I.) raccoglie le informazioni trasmesse dalle Prefetture e dalle Forze di polizia, mettendo a disposizione dati relativi ai ritrovamenti, alle caratteristiche fisiche e agli oggetti rinvenuti insieme alle persone decedute. Uno strumento che consente di incrociare informazioni e favorire l’identificazione attraverso il confronto con le segnalazioni delle persone scomparse.

L’analisi dei 24 casi sardi restituisce un quadro articolato, con ritrovamenti avvenuti in epoche e contesti differenti. In diversi episodi il mare rappresenta un elemento centrale: le coste dell’Isola hanno restituito corpi sui quali il tempo, le condizioni ambientali e l’azione dell’acqua salata possono aver compromesso elementi utili all’identificazione. Accanto ai ritrovamenti lungo il litorale vi sono anche casi riconducibili ad altri contesti, che richiedono un’attenta valutazione delle circostanze.

Tra gli elementi descrittivi presenti nelle schede figurano una radiolina associata a un ritrovamento a Olbia e un paio di scarpe Adidas riferite a un caso nel territorio di Trinità d’Agultu. Particolari che possono sembrare secondari, ma che nel lavoro investigativo possono assumere un’importanza significativa. Un indumento, una cicatrice, una caratteristica antropometrica o un effetto personale possono infatti rappresentare un elemento decisivo nel confronto con le informazioni contenute nei fascicoli delle persone scomparse.

È proprio in questa attività di ricerca e comparazione che si inserisce l’impegno di Penelope Sardegna ODV, da anni al fianco delle famiglie che cercano un proprio congiunto. L’associazione richiama l’attenzione sull’importanza di valorizzare ogni informazione disponibile e di favorire il collegamento tra i dati relativi ai cadaveri non identificati e le denunce di scomparsa, in collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti.

«Dietro ciascuno di questi 24 casi c’è una persona che aveva un nome, una famiglia, una storia. Non possiamo limitarci a considerarli numeri o fascicoli amministrativi. Il nostro compito è contribuire affinché ogni elemento utile venga preso in considerazione e ogni possibile identificazione venga perseguita», sottolinea l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna ODV e componente del Direttivo nazionale di Penelope Italia ODV.

Il problema dei cadaveri non identificati rappresenta l’altra faccia del fenomeno delle persone scomparse: non soltanto chi viene cercato e non è stato ritrovato, ma anche chi è stato ritrovato e non ha ancora potuto riavere la propria identità. Due dimensioni dello stesso dramma, che impongono un impegno costante sul piano della ricerca, della collaborazione istituzionale e dello scambio delle informazioni.

Per le famiglie, conoscere la sorte di una persona scomparsa significa poter finalmente uscire da un’attesa che può durare decenni. Anche una verità dolorosa è una risposta, perché consente di interrompere l’incertezza, elaborare il lutto e restituire alla persona amata una sepoltura e un luogo della memoria.

I 24 casi censiti in Sardegna rappresentano altrettante storie ancora da ricostruire. Penelope Sardegna continuerà a impegnarsi affinché nessuna informazione utile venga trascurata e affinché ogni possibile corrispondenza sia approfondita. L’obiettivo è che nessuna di queste persone rimanga per sempre senza nome e che a ciascuna possa essere restituita la propria identità, insieme alla dignità e alla memoria che le spettano.