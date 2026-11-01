“La città si sveglia colpita dai gesti di stupidità e vandalismo di chi, ieri, ha pensato bene di divertirsi a modo proprio abbandonando rifiuti di ogni genere e prendendo a calci le decorazioni floreali posizionate nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, per tramite degli operai dell’Alghero In House”.

Così il Sindaco Raimondo Cacciotto sulle azioni vandaliche di ieri che hanno deturpato aiuole, spiazzi, marciapiedi. “Non voglio soffermarmi, oggi, su ovvie considerazioni sull’educazione, l’etica e il senso di comunità”, afferma, intenzionato a dare un segnale tempestivo alla cittadinanza : “La reazione più bella è lavorare domani piantando il doppio delle piante che sono state danneggiate, e continuare a posizionare vasi e fioriere! Come mi ha scritto un amico, non saranno gesti come questi a farci ingrigire né l’umore né le giornate. Ho chiesto, però, alla Polizia locale – avverte Raimondo Cacciotto – di acquisire le immagini delle telecamere pubbliche e delle attività commerciali delle zone coinvolte dagli sfregi e dagli atti di vandalismo. Vorrei poter parlare con gli autori di tali vili gesti. Mi auguro che in un sussulto di responsabilità possano riabilitarsi e contattarmi prima che vengano rintracciati”.