Tragedia nel weekend a Triora, sulla provinciale 81, tra il ponte di Loreto e Creppo. Nella notte di venerdì l’auto con a bordo il 36enne Michael Giacu, originario di Arzana, e suo figlio Daniele, 16 anni, è uscita di strada finendo contro un muretto. Nell’impatto, il parapetto si è distrutto e la vettura è precipitata in un burrone. A far scattare l’allarme, come riferito dal Secolo XIX, lo smartwatch del giovane che ha lanciato la segnalazione dell’incidente.

Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far nulla per Daniele, morto sul posto.

In gravissime condizioni il papà, trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione del drammatico incidente.