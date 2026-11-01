Cagliari, la malamovida disturba il sonno dei residenti: chiasso e maleducazione sino all’alba, in viale Diaz non si dorme più. Il racconto di una coppia di medici: “Lavoriamo intensamente tutta la settimana e ci destreggiamo con turni massacranti, almeno il fine settimana che abbiamo libero sarebbe molto bello poter dormire in santa pace”.

“Siamo esasperati dagli eventi che si tengono presso il polo fieristico quasi ogni fine settimana, con deroghe su orari ed emissioni acustiche che ritengo essere intollerabili all’interno di un’area densamente popolata” spiegano i residenti.

“Se poi aggiungiamo anche la maleducazione di chi frequente questo eventi, si rischia di rendere invivibile un angolo tra i più belli di tutta la Città”.

Alle 4:45 del mattino clacson e urla rimbombano per tutto il quartiere, “noi abbiamo fatto una ristrutturazione recentissima con tripli vetri e cassonetti incassati insonorizzati, ma diventa impossibile riposare”.