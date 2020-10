Halloween a Cagliari, Truzzu ai giovani: “Svago e divertimento ma con prudenza”

Oggi è Halloween, e i festeggiamenti anche a Cagliari, da parte soprattutto di ragazzi e ragazze, non sono da escludersi nonostante il Coronavirus. Il classico rito del “dolcetto o scherzetto?” in salsa anglosassone, insomma, è dietro l’angolo. E il sindaco Paolo Truzzu lancia un appello “alla responsabilità”, da parte di tutti, anche in vista del ponte dei morti: “Nella giornata di oggi si celebra la ricorrenza di Halloween, o de “Is Animeddas” come nella tradizione sarda che io preferisco. Un’occasione per passare qualche ora di svago e di divertimento, specie per i più giovani”, osserva il sindaco.

“Vi invito però alla prudenza e a tenere comportamenti responsabili, anche nelle visite ai nostri cari defunti nel fine settimana e nella giornata del 2 novembre: indossiamo le mascherine, manteniamo le distanze ed evitiamo assembramenti. Se rispettiamo le regole, riusciremo a superare questo momento. Stiamo uniti!”.