“Io, asmatico cagliaritano senza controlli al Binaghi: visite slittate da quando c’è il Covid”

cagliari

Salvatore Contu, 52 anni, è un paziente del Binaghi “da un ventennio. Con il Covid si sono allungati i tempi delle visite programmate, anche 4 mesi. Per ora mi reggo ancora sulle mie gambe, ma tra qualche anno non so ce la farò a continuare così: Stato, Regione, assumete personale medico”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA