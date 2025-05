Gravi carenze igieniche al ristorante Tastea U: scatta la chiusura da parte dei NAS. È quanto emerso durante un’ispezione condotta nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie presso il ristorante di cucina asiatica Tastea U, situato in piazza del Carmine. L’intervento ha fatto emergere condizioni di profondo degrado, con una massiccia infestazione di blatte vive rilevata non solo nelle aree destinate alla preparazione e somministrazione degli alimenti, ma anche negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale. Gli insetti erano presenti perfino all’interno delle scaffalature. In seguito agli accertamenti, i militari hanno disposto la sospensione immediata dell’attività, imponendo il blocco ufficiale della somministrazione di cibi e bevande. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per violazione dell’articolo che disciplina il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il ristorante, noto per le sue proposte di asian food, bubble tea e fritti tipici della cucina coreana, resterà chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni igieniche richieste dalla normativa vigente e confermata l’idoneità dei locali da parte dell’Autorità sanitaria, informata tempestivamente dell’esito del controllo. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di vigilanza condotte dai NAS per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare. Da parte loro, i gestori del locale hanno fatto sapere di aver già avviato un intervento di sanificazione, con l’obiettivo di riaprire al pubblico nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la settimana.